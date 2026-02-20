В Рязанской области построят корпус для детского дома за 483,4 миллиона рублей

В поселке Елатьма Касимовского района построят корпус детского дома на 70 детей с инвалидностью от 4 до 18 лет. Стоимость строительства — 483,4 млн рублей. На участке площадью около 22 тыс. м² возведут одноэтажное П-образное здание площадью 3,5 тыс. м² с внутренним двориком и тремя фасадами для естественного освещения. Запроектированы восемь жилых ячеек для разных групп детей с учетом особенностей их развития и потребностей. В здании оборудуют зал на 54 места, мастерские, медицинский блок с кабинетом врача, ЛФК, логопедом, адаптированные санузлы и пандусы. Территория будет благоустроена, с площадками, освещением, видеонаблюдением и подъездами для пожарной техники.

Само здание будет одноэтажным, П-образной формы, с внутренним двориком. Фасады ориентированы на юг, восток и запад — чтобы в помещениях было максимум естественного света. Высота потолков — четыре метра в жилых зонах.

Вместо больших общих спален запроектированы восемь отдельных жилых ячеек, каждая — для детей одного возраста и с похожими потребностями. Ячейки разделены по трем типам:

тип 2а — одна ячейка для детей 4-8 лет с нарушенным интеллектом, которые передвигаются самостоятельно или с небольшой поддержкой и способны к обучению. Здесь живут до 11 человек: две спальни, игровая-столовая, ванная, комната воспитателя, выход на веранду;

тип 2б — пять ячеек для детей 8-18 лет с нарушенным интеллектом, способных к обучению и передвигающихся самостоятельно или с трудом. Группы разные по численности: от 5 до 7 человек. В каждой ячейке — спальни, учебная зона, душевая, санузлы (в том числе адаптированные для маломобильных), кладовые, выход на веранду;

тип 2в — две ячейки для детей 4-12 лет и одна для подростков 12-18 лет, которые не могут передвигаться самостоятельно: колясочники, лежачие ребята. Группы от 8 до 14 человек. Здесь все адаптировано для ухода: палаты, санитарные комнаты, посты дежурных медсестер, кладовые для чистого и грязного белья, буфетные. Выходы на веранды тоже предусмотрены.

Из каждой жилой ячейки предусмотрено два эвакуационных выхода: один в коридор, второй — напрямую на улицу через веранду. Прогулочные площадки расположены в одном уровне с полом помещений.

Для занятий и досуга предусмотрены универсальный зал на 54 места, творческая мастерская, комнаты для индивидуальных и групповых занятий. Питание организовано по системе «таблет-питание»: индивидуальные порции в термоконтейнерах доставляют из пищеблока, расположенного в существующем здании Елатомского дома. Дети, которые могут питаться самостоятельно, обедают в столовой на 40 мест, остальные получают еду в своих жилых ячейках.

Медицинский блок включает кабинет врача, процедурную, физиотерапию, кабинет ЛФК, логопеда, психолога, сенсорную комнату для реабилитации. Все основные помещения имеют естественное освещение, входы оборудованы пандусами, санузлы адаптированы для маломобильных людей.

Помимо самого здания, благоустроят прилегающую территорию. Там появятся прогулочные площадки с твердым покрытием, зона для физкультуры, освещение, видеонаблюдение, удобные проезды для пожарной техники, ограждение и организованное место для сбора мусора.

Строительно-монтажные работы начнутся после заключения контракта, а завершить их планируют до 4 октября 2027 года.

Фото: сайт госзакупок.