В Рязанской области «Почта России» изменит график работы в связи с 23 февраля

График работы почтовых отделений в Рязанской области изменится в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 23 февраля большинство почтовых отделений в регионе будут закрыты. Почтальоны разносить письма и периодические печатные издания не будут. 22 февраля почтовые отделения в регионе закончат работу на час раньше, кроме дежурных офисов. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями соцфонда.

График работы почтовых отделений в Рязанской области изменится в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

23 февраля большинство отделений в регионе будут закрыты. Почтальоны разносить письма и периодические печатные издания не будут.

Для некоторых почтовых отделений установлен иной график. Например, в областном центре 23 февраля будут работать дежурные почтовые отделения на улицах:

Почтовая, дом № 49;

Бронная, дом № 13;

Белякова, дом № 9;

1-й Совхозный переулок;

Новоселов, дома №№ 5 и 31;

Станкозаводская, дом № 27;

Крупской, дом № 19.

22 февраля почтовые отделения в регионе закончат работу на час раньше, кроме дежурных офисов.

Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями соцфонда.