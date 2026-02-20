В России предложили запретить продажу бонгов для борьбы с наркотиками

В России предложили запретить продажу бонгов и похожих предметов, которые часто маскируют под вазы или сувениры. Об этом заявил юрист и педагог Иван Курбаков, представляющий организацию «Отцы рядом», передает «Абзац».
Он считает, что свободная торговля такими вещами может способствовать распространению наркотиков среди молодежи.
Общественники собираются обратиться в Госдуму, МВД и Генпрокуратуру с просьбой не только запретить продажу бонгов, но и разработать рекомендации для полиции по борьбе с этим бизнесом. Также они хотят привлечь Роспотребнадзор для проверки интернет-магазинов, чтобы выяснить, вводят ли они людей в заблуждение о настоящем назначении товаров.
Курбаков отметил, что каждый случай продажи бонгов под видом других предметов — это шаг к легализации наркомании. Он подчеркнул, что молодежь особенно уязвима и может не осознавать опасности.
Организация «Отцы рядом» планирует следить за торговыми точками, чтобы обеспечить соблюдение антинаркотических законов и защитить граждан. Эксперт надеется на совместные усилия властей и общества для борьбы с этой проблемой.