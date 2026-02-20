Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
-6°
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 77.10 / 76.80 20/02 16:20
Нал. EUR 91.20 / 91.69 20/02 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
6 часов назад
336
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
262
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
693
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
919
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В России хакеры стали взламывать умные пылесосы для доступа к домашней сети
Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы и через них получать доступ ко всем устройствам в домашней сети. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.

Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы и через них получать доступ ко всем устройствам в домашней сети. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.

По его словам, взлом происходит через уязвимости роутера или подбор пароля к Wi-Fi. После этого хакер может проникнуть в так называемый «цифровой дом» и получить доступ к другим подключённым устройствам.

Эксперт отметил, что визуально определить взлом практически невозможно — пылесос продолжит работать в обычном режиме. При этом целью могут стать личные данные пользователей. Информация, собранная устройством, способна использоваться для шантажа или манипуляций.

Золотухин добавил, что если устройство оснащено камерой или микрофоном, технически возможна запись окружающей обстановки.