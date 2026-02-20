В России хакеры стали взламывать умные пылесосы для доступа к домашней сети

Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы и через них получать доступ ко всем устройствам в домашней сети. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.

По его словам, взлом происходит через уязвимости роутера или подбор пароля к Wi-Fi. После этого хакер может проникнуть в так называемый «цифровой дом» и получить доступ к другим подключённым устройствам.

Эксперт отметил, что визуально определить взлом практически невозможно — пылесос продолжит работать в обычном режиме. При этом целью могут стать личные данные пользователей. Информация, собранная устройством, способна использоваться для шантажа или манипуляций.

Золотухин добавил, что если устройство оснащено камерой или микрофоном, технически возможна запись окружающей обстановки.