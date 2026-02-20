В Псковской области загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА

В Великих Луках в Псковской области загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, предварительно, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее местные жители сообщили, что услышали несколько взрывов. Ведерников писал, что БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Великих Луках.

Губернатор предупредил, что скорость мобильного интернета в регионе может быть замедлена.

Также отмечается, что в аэропорту Пскова введены ограничения.