В праздники в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов

В праздничные дни февраля и марта движение пригородных поездов МЖД будет осуществляться следующим образом: 20 февраля, 6 марта — расписанием пятницы; 21-22 февраля, 7-8 марта — субботы; 23 февраля, 9 марта — воскресенья; 24 февраля, 10 марта — понедельника. В связи с переносом выходных дней и прогнозируемым изменением пассажиропотока изменены дни курсирования некоторых экспрессов. Так, на Казанском направлении 21-23 февраля, 7-9 марта выйдут в рейсы поезда № 7084 Москва — Рязань-1 и № 7085 Рязань-1 — Москва. 20 февраля и 6 марта будут курсировать поезда № 7050 Москва — Рязань-2 и № 7052 Москва — Рязань-2.

Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».