Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
-6°
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 77.10 / 76.80 20/02 15:45
Нал. EUR 91.20 / 91.69 20/02 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
6 часов назад
326
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
262
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
693
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В праздники в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов
В праздничные дни февраля и марта движение пригородных поездов МЖД будет осуществляться следующим образом: 20 февраля, 6 марта — расписанием пятницы; 21-22 февраля, 7-8 марта — субботы; 23 февраля, 9 марта — воскресенья; 24 февраля, 10 марта — понедельника. В связи с переносом выходных дней и прогнозируемым изменением пассажиропотока изменены дни курсирования некоторых экспрессов. Так, на Казанском направлении 21-23 февраля, 7-9 марта выйдут в рейсы поезда № 7084 Москва — Рязань-1 и № 7085 Рязань-1 — Москва. 20 февраля и 6 марта будут курсировать поезда № 7050 Москва — Рязань-2 и № 7052 Москва — Рязань-2.

В февральские и мартовские праздники в Рязанской области изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

В праздничные дни февраля и марта движение пригородных поездов будет осуществляться следующим образом:

  • 20 февраля, 6 марта — расписанием пятницы;
  • 21-22 февраля, 7-8 марта — субботы;
  • 23 февраля, 9 марта — воскресенья;
  • 24 февраля, 10 марта — понедельника.

Кроме того, в связи с переносом выходных дней изменены дни курсирования некоторых экспрессов.

Так, на Казанском направлении 21-23 февраля, 7-9 марта выйдут в рейсы поезда № 7084 Москва — Рязань-1 и № 7085 Рязань-1 — Москва. 20 февраля и 6 марта будут курсировать поезда № 7050 Москва — Рязань-2 и № 7052 Москва — Рязань-2.

Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».