Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
11 часов назад
462
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
278
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
709
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
946
Все публикации →
В Госдуме предложили обеспечить дома бойцов СВО газом за счет государства
«Мы предлагаем внедрить механизм, при котором все работы по подключению домовладений участников специальной военной операции к централизованным сетям будут проводиться за государственный счет. Это касается трех основных направлений: газификация, электрификация и водоснабжение», — сказал он.

Депутат заявил, что программа реализуется только в местах с необходимой инфраструктурой: газопроводами, линиями электропередач или водопроводом. Панеш подчеркнул важность не только субсидирования затрат, но и эффективной организации процесса. Он отметил необходимость четкого алгоритма: подал заявление — получил помощь.