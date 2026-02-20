В Госдуме предложили обеспечить дома бойцов СВО газом за счет государства

«Мы предлагаем внедрить механизм, при котором все работы по подключению домовладений участников специальной военной операции к централизованным сетям будут проводиться за государственный счет. Это касается трех основных направлений: газификация, электрификация и водоснабжение», — сказал Депутат Государственной думы Каплан Панеш.

Депутат Государственной думы Каплан Панеш предложил бесплатно провести газ, электричество и воду в дома людей, которые участвуют в ВСО. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«Мы предлагаем внедрить механизм, при котором все работы по подключению домовладений участников специальной военной операции к централизованным сетям будут проводиться за государственный счет. Это касается трех основных направлений: газификация, электрификация и водоснабжение», — сказал он.

Депутат заявил, что программа реализуется только в местах с необходимой инфраструктурой: газопроводами, линиями электропередач или водопроводом. Панеш подчеркнул важность не только субсидирования затрат, но и эффективной организации процесса. Он отметил необходимость четкого алгоритма: подал заявление — получил помощь.