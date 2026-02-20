В ДС «Олимпийский» пройдут заключительные матчи февральской домашней серии чемпионата России по хоккею

18 февраля ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над нефтекамским «Торосом» (4:1). Шайбы в ворота соперников забросили Матвей Кабанов, Артём Файзуллин, Данила Яковлев и Михаил Мещеряков. Сейчас в активе «десантников» 64 очка, что позволяет им держаться в зоне плей-офф. В пятницу, 20 февраля, рязанцы сыграют против ХК «Молот» из Перми. Начало матча — в 19:00. В воскресенье, 22 февраля, «Рязань-ВДВ» сразится на льду с «Олимпией» из Кирово-Чепецка. Начало — в 17:00. Обе игры пройдут в ДС «Олимпийский». Билеты можно приобрести в кассах ледового дворца, а также по ссылке.

Фото предоставили в ХК «Рязань-ВДВ».