В десяти Рязанских муниципальных округах планируют отремонтировать дороги в 2026 году

Ремонтные работы пройдут в десяти муниципальных округах, включая Ухоловский, Ряжский, Кораблинский, Сараевский, Александро-Невский, Пителинский, Рыбновский, Старожиловский, Ермишинский и Шацкий. Особое внимание уделят школьным маршрутам, въездам в регион, дорогам к больницам, детсадам, храмам и другим социальным объектам.

В этом году в регионе планируют отремонтировать более 110 км дорог в рамках нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Безопасные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Рязанской области.

Список ремонтируемых дорог: Ряжск — Касимов — Нижний Новгород (Ухоловский и Ряжский округа); Яблонево — Ерлино — Чижово (Кораблинский округ); Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда (Сараевский округ).

Там обновят покрытие, установят знаки, нанесут разметку, а на некоторых участках появятся тротуары и новые остановки.