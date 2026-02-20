Умер солист группы Shortparis Николай Комягин
Николаю Комягину было 39 лет. По предварительным данным Ксении Собчак, ему стало плохо после тренировки по боксу, «сердце не выдержало». «Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты», — написала журналистка.
Фото: скриншот из интервью YouTube-канала «Осторожно: Собчак».