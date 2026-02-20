У ДК «Приокский» пройдут масленичные гуляния

22 февраля на площади перед ДК «Приокский» пройдут народные гулянья «Прощай, Масленица». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. Для гостей организуют развлекательную программу: театрализованное представление с участием творческих коллективов, выступления скоморохов, игры и хороводы. На территории будет работать ярмарка рукоделия, анимационные площадки с традиционными русскими забавами и аттракционы для детей. Также все желающие смогут сделать фотографии в тематических фотозонах. Возрастное ограничение — 0+.