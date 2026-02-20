Рязанским родителям напомнили, кому положено пособие по уходу за ребенком

Один из трудоустроенных родителей или опекунов должен подать работодателю два заявления: на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и на пособие до 1,5 лет. Если лицо, ухаживающее за ребенком, досрочно прекратит отпуск, выплаты ежемесячного пособия продлятся до достижения ребенком 1,5 лет.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком предоставляется всем гражданам, независимо от занятости. Об этом сообщили в пресс-службе Соцфонда по Рязанской области.

Один из трудоустроенных родителей или опекунов должен подать работодателю два заявления: на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет и на пособие до 1,5 лет. Если лицо, ухаживающее за ребенком, досрочно прекратит отпуск, выплаты ежемесячного пособия продлятся до достижения ребенком 1,5 лет.

Отмечается, что неработающие граждане могут подать заявление на получение пособия через портал госуслуг, лично в клиентских службах Социального фонда или МФЦ, а также через законного представителя, по почте России, приложив нотариально заверенные копии документов.