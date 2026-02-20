Рязанский телеканал оштрафовали из-за песни из телесериала «17 мгновений весны»

Установлено, что с 28 по 30 мая 2023 года ответчик на телеканале «Кабельное Телевидение Рязани» использовал в эфире песни, входящие в репертуар РАО, в том числе: «Музыка на воде», «Вальс из к\ф „17 мгновений весны“», «Мелодия из к\ф „Ольга Сергеевна“», «Музыка из к\ф „Любить“», «Воспоминание о Венеции» (автор — Таривердиев Микаэл Леонович); «Мне нравится» (авторы — Марина Цветаева, Микаэл Таривердиев). Истец просил взыскать с телеканала 260 000 рублей компенсации за использование 13 песен. Суд снизил сумму до 130 000 рублей, так как ранее ответчик не привлекался к ответственности за нарушение.

Общественная организация «Российское Авторское Общество» подала иск к ООО «Телеканал «Кабельное Телевидение Рязани» за нарушение авторских прав. Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда.

Решение не вступило в законную силу.