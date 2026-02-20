Рязанский пловец выиграл золото на Всемирных Играх Мастерс

С 6 по 15 февраля в Абу-Даби проходил этап Открытых Игр Мастерс — одно из крупнейших международных спортивных событий. Рязанский пловец Олег Ершов в возрастной категории 75-79 лет завоевал 1 место на дистанции 50 м брассом и в эстафете 4×50 м вольным стилем в составе сборной России. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Рязанской области.

Рязанец также стал серебряным призёром на дистанции 100 м на спине и в комбинированной эстафете 4×50 м.

Игры включали 33 вида спорта и проходили на 22 спортивных аренах. В соревнованиях приняли участие более 25 000 спортсменов старше 30 лет из десятков стран мира.

Фото: министерство физической культуры и спорта Рязанской области.