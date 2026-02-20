Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.10 / 76.90 20/02 18:25
Нал. EUR 91.20 / 91.69 20/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
Вчера 10:07
528
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 2026 17:54
290
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
723
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
969
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанский пловец выиграл золото на Всемирных Играх Мастерс
С 6 по 15 февраля в Абу-Даби проходил этап Открытых Игр Мастерс — одно из крупнейших международных спортивных событий. Рязанский пловец Олег Ершов в возрастной категории 75-79 лет завоевал 1 место на дистанции 50 м брассом и в эстафете 4×50 м вольным стилем в составе сборной России. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Рязанской области.

С 6 по 15 февраля в Абу-Даби проходил этап Открытых Игр Мастерс — одно из крупнейших международных спортивных событий. Рязанский пловец Олег Ершов в возрастной категории 75-79 лет завоевал 1 место на дистанции 50 м брассом и в эстафете 4×50 м вольным стилем в составе сборной России. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Рязанской области.

Рязанец также стал серебряным призёром на дистанции 100 м на спине и в комбинированной эстафете 4×50 м.

Игры включали 33 вида спорта и проходили на 22 спортивных аренах. В соревнованиях приняли участие более 25 000 спортсменов старше 30 лет из десятков стран мира.

Фото: министерство физической культуры и спорта Рязанской области.