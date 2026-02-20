Рязанка не успела на похороны к матери из-за снегопадов и пробок

Ситуация развернулась утром 18 февраля. Женщина пыталась добраться с Южного микрорайона до морга, чтобы проститься с мамой. Однако вызвать такси она безуспешно пыталась больше часа. В приложениях приходили отказы, а при заказе по телефону операторы сообщали перезванивали и сообщали, что «заказ отменен, попробуйте еще раз».

Рязанка не успела на похороны к матери из-за транспортного коллапса во время снегопадов. Об этом она рассказала редакции РЗН. Инфо.

Ситуация развернулась утром 18 февраля. Женщина пыталась добраться с Южного микрорайона до морга, чтобы проститься с мамой. Однако вызвать такси она безуспешно пыталась больше часа. В приложениях приходили отказы, а при заказе по телефону операторы сообщали перезванивали и сообщали, что «заказ отменен, попробуйте еще раз».

В конце концов машина приехала. Как только автомобиль тронулся с места, он сразу встал в пробку — еще до Сысоева. Дорога практически не двигалась, рассказала женщина. В какой-то момент рязанке позвонили из морга и сообщили, что ждать больше нельзя. Дело в том, что по завещанию матери ее тело должны были кремировать.

«Кремация в другом городе, строго по записи. Мы просто развернулись и поехали обратно». — вспомнила собеседница.

О своей ситуации она также рассказала в соцсетях. Там она отметила, что снегопад и отсутствие оперативной реакции коммунальных служб превратили обычную поездку в непреодолимое препятствие.

«Администрация и коммунальщики Рязани сделали страшную сказку чудовищной былью для меня», — подчеркнула рязанка.