Рязанцы пожаловались на сугробы во дворах, по которым не может проехать скорая

По словам очевидцев, проезд к подъезду недоступен из-за снега на улице Новоселов, 24. Сотрудникам скорой помощи пришлось нести каталку для лежачего больного по сугробам. «А потом мы удивляемся, почему не хватает врачей! У города нет „хозяина“? Сколько будут страдать простые граждане?» — задаются вопросом очевидцы.

Рязанцы пожаловались на сугробы во дворах, по которым не может проехать скорая. Об этом сообщили в телеграм-канале «ПУВР».

По словам очевидцев, проезд к подъезду недоступен из-за снега на улице Новоселов, 24. Сотрудникам скорой помощи пришлось нести каталку для лежачего больного по сугробам.

«А потом мы удивляемся, почему не хватает врачей! У города нет „хозяина“? Сколько будут страдать простые граждане?» — задаются вопросом очевидцы.

Фото: «ПУВР».