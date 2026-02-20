Рязанцы пожаловались на сугробы во дворах, по которым не может проехать скорая
По словам очевидцев, проезд к подъезду недоступен из-за снега на улице Новоселов, 24. Сотрудникам скорой помощи пришлось нести каталку для лежачего больного по сугробам. «А потом мы удивляемся, почему не хватает врачей! У города нет „хозяина“? Сколько будут страдать простые граждане?» — задаются вопросом очевидцы.
Фото: «ПУВР».