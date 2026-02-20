Рязань встала в 10-балльные пробки

Вечером в пятницу, 20 февраля, пробки образовались на улицах Дзержинского, Каширина, Пролетарская, Чапаева, Полевая, Спортивная, Гагарина, Пушкина, 4-я Линия, Ленинского Комсомола, Черновицкая, Станкозаводская, Есенина и т. д. Заторы также фиксируют на Голенчинском, Михайловском, Муромском, Солотчинском шоссе, Окружной дороге, Первомайском проспекте и т. д.