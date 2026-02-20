Россиян предупредили о штрафах за использование стиральной машины ночью

По словам эксперта, многие люди включают бытовую технику после 11 часов вечера, чтобы сэкономить на электричестве. Стиральные машины при отжиме могут создавать шум до 70 децибел, что превышает допустимые нормы, установленные СанПиН. Кроме того, вибрация от работы техники может передаваться по стенам и трубам, мешая соседям, даже если она находится в ванной комнате. В регионах, где нет специфических правил, штраф по статье 6.4 КоАП РФ может составить до одной тысячи рублей. Бондарь отметил, что помимо стиральных машин, подобные ограничения касаются и других видов деятельности, таких как просмотр фильмов или спортивных матчей, которые могут создавать шум в вечернее время.

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о возможных штрафах за использование стиральных машин в ночное время. Об этом пишет NEWS.ru.

По его словам, многие люди включают бытовую технику после 11 часов вечера, чтобы сэкономить на электричестве, однако это может привести к серьезным последствиям.

Стиральные машины при отжиме могут создавать шум до 70 децибел, что превышает допустимые нормы, установленные СанПиН. Кроме того, вибрация от работы техники может передаваться по стенам и трубам, мешая соседям, даже если она находится в ванной комнате.

В Москве за нарушение тишины в ночное время можно получить штраф до двух тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — до пяти тысяч рублей. В регионах, где нет специфических правил, штраф по статье 6.4 КоАП РФ может составить до одной тысячи рублей.

Бондарь отметил, что помимо стиральных машин, подобные ограничения касаются и других видов деятельности, таких как просмотр фильмов или спортивных матчей, которые могут создавать шум в вечернее время.