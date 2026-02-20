Россиян предупредили о штрафах за использование стиральной машины ночью

Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил о возможных штрафах за использование стиральных машин в ночное время. Об этом пишет NEWS.ru.
По его словам, многие люди включают бытовую технику после 11 часов вечера, чтобы сэкономить на электричестве, однако это может привести к серьезным последствиям.
Стиральные машины при отжиме могут создавать шум до 70 децибел, что превышает допустимые нормы, установленные СанПиН. Кроме того, вибрация от работы техники может передаваться по стенам и трубам, мешая соседям, даже если она находится в ванной комнате.
В Москве за нарушение тишины в ночное время можно получить штраф до двух тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — до пяти тысяч рублей. В регионах, где нет специфических правил, штраф по статье 6.4 КоАП РФ может составить до одной тысячи рублей.
Бондарь отметил, что помимо стиральных машин, подобные ограничения касаются и других видов деятельности, таких как просмотр фильмов или спортивных матчей, которые могут создавать шум в вечернее время.