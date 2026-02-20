Российские поставщики начали уведомлять торговые сети о подорожании яиц

Отмечается, что с начала 2025 года яйца категорий С1/С2 значительно подешевели. Закупочная цена снизилась на 20% до 75 руб./десяток, в рознице — на 23% до 72 руб. Однако в 2026 году снижение продолжилось: закупочная цена упала на 5,5%, розничная — на 10%. В прошлом году наценка сетей на яйца С1 была отрицательной (розничные цены ниже закупочных на 1%).

В середине февраля поставщики уведомили торговые сети о повышении цен на яйца, сообщил Станислав Богданов, председатель президиума АКОРТ, передает «РГ».

Богданов отметил, что обращения по поводу цен на яйца редки и не носят массового характера. Ретейлеры тщательно проверяют их обоснованность и не допускают повышения цен.

