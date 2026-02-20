РИА Новости: Zara зарегистрировала новый товарный знак в России

По данным документа, в марте 2025 года испанская компания «Индустрия Де Дисено Текстил» подала заявку на регистрацию товарного знака Zara Origins, который был одобрен в феврале 2026 года. Под этим брендом Zara сможет продавать в России одежду, обувь, головные уборы, купальники, шарфы, спортивную и пляжную одежду, перчатки и шубы.