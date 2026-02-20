Reuters: послы стран ЕС не согласовали 20-й пакет санкций против РФ

Послы стран Евросоюза не согласовали 20-й пакет санкций против России, включая полный запрет на обслуживание морских перевозок нефти. Еврокомиссия планировала принять его к 24 февраля, в годовщину начала боевых действий на Украине, передает Reuters. Италия и Венгрия обеспокоены санкциями против портов Грузии и Индонезии, связанных с экспортом российской нефти. Испания против включения кубинского банка в список санкций. Другие страны не поддерживают полный запрет на морские услуги для России.

Послы стран Евросоюза не согласовали 20-й пакет санкций против России, включая полный запрет на обслуживание морских перевозок нефти. Еврокомиссия планировала принять его к 24 февраля, в годовщину начала боевых действий на Украине, передает Reuters. Об этом сообщило издание «Комммерсант»,

Италия и Венгрия обеспокоены санкциями против портов Грузии и Индонезии, связанных с экспортом российской нефти. Испания против включения кубинского банка в список санкций. Другие страны не поддерживают полный запрет на морские услуги для России.

Отмечается, что на заседании 23 февраля ЕС обсудит 20-й пакет санкций. ЕК предложила запретить криптовалютные операции, включить «Башнефть» и 8 НПЗ, а также запретить реэкспорт компьютерной техники в Россию.