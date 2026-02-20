Психологи рассказали, что скрывается за фразой из уст мужчин «мне можно ничего не дарить»

Специалист отметил: при выборе подарка для мужчины учитывайте его хобби и эмоции. Лучший презент — это что-то, связанное с его увлечениями: спорт, рыбалка или музыка. Обновите его вещи, такие как наушники или одежда. Избегайте бытовых подарков, например, носков и пены для бритья. При этом Ланг подчеркнул, что эмоции важнее материального вопроса.