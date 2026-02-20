Психологи рассказали, что скрывается за фразой из уст мужчин «мне можно ничего не дарить»
Специалист отметил: при выборе подарка для мужчины учитывайте его хобби и эмоции. Лучший презент — это что-то, связанное с его увлечениями: спорт, рыбалка или музыка. Обновите его вещи, такие как наушники или одежда. Избегайте бытовых подарков, например, носков и пены для бритья. При этом Ланг подчеркнул, что эмоции важнее материального вопроса.
Психолог Сергей Ланг подчеркивает важность поздравления, даже если мужчины говорят, что ничего не нужно, так как это демонстрирует их значимость и потребность во внимании. Об этом сообщили в телеграм-канале Readovka.
Фото: ИИ.