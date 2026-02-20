Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
-6°
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.10 / 76.90 20/02 18:25
Нал. EUR 91.20 / 91.69 20/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
11 часов назад
462
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
278
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
708
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
946
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Психологи рассказали, что скрывается за фразой из уст мужчин «мне можно ничего не дарить»
Специалист отметил: при выборе подарка для мужчины учитывайте его хобби и эмоции. Лучший презент — это что-то, связанное с его увлечениями: спорт, рыбалка или музыка. Обновите его вещи, такие как наушники или одежда. Избегайте бытовых подарков, например, носков и пены для бритья. При этом Ланг подчеркнул, что эмоции важнее материального вопроса.

Психолог Сергей Ланг подчеркивает важность поздравления, даже если мужчины говорят, что ничего не нужно, так как это демонстрирует их значимость и потребность во внимании. Об этом сообщили в телеграм-канале Readovka.

Специалист отметил: при выборе подарка для мужчины учитывайте его хобби и эмоции. Лучший презент — это что-то, связанное с его увлечениями: спорт, рыбалка или музыка. Обновите его вещи, такие как наушники или одежда. Избегайте бытовых подарков, например, носков и пены для бритья. При этом Ланг подчеркнул, что эмоции важнее материального вопроса.

Фото: ИИ.