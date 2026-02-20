Потери ВСУ с начала спецоперации превысили 1,5 миллиона человек
Отмечается, что только в 2025 году украинская армия потеряла 520 тысяч военнослужащих. При этом отмечается снижение количества ежемесячно мобилизуемых примерно в два раза. В связи с этим формируется тенденция к снижению численности ВСУ.
