Павел Малков: «Наш регион — родина героев и защитников Отечества»

Губернатор Павел Малков принял участие в торжественной церемонии вручения наград Рязанской области, приуроченной ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона вручил награды военнослужащим Рязанского гарнизона, представителям областной общественной организации ветеранов-десантников «Опыт поколений», регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», сотрудникам частей и отрядов рязанской областной противопожарно-спасательной службы.

Почетного звания Рязанской области «Населенный пункт трудовой славы» удостоен поселок Мурмино Рязанского округа. Этой наградой отмечен значительный вклад жителей в Победу, массовый трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны. Губернатор Павел Малков поздравил жителей поселка с этой наградой и отметил, что на одной только суконной фабрике в Мурмино в первый год войны было 560 стахановцев и ударников, а в 1944 году это предприятие заняло 1 место во всесоюзном соцсоревновании.

Кроме того, на церемонии были вручены именные стипендии губернатора Рязанской области курсантам вузов, которые обучаются по программам в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. Такое особое поощрение они получили за отличные успехи в учебе и общественной деятельности. В 2026 году именная стипендия главы региона назначена 15 курсантам Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, Академии права и управления ФСИН, Рязанского филиала Московского университета МВД Российской Федерации имени В. Я. Кикотя.

Губернатор Павел Малков, поздравляя собравшихся с заслуженными наградами, подчеркнул, что День защитника Отечества — очень важный для страны и особый для области праздник.

«Рязань — столица ВДВ. Наш регион — родина героев и защитников Отечества. Во все времена рязанцы исполняли воинский долг с достоинством и честью. И сейчас наши бойцы выполняют важнейшие государственные задачи в ходе спецоперации. Гордимся земляками, они несут службу мужественно и честно. Ждем их с победой. Сегодня мы вручили награды людям самых разных профессий и сфер деятельности за достойную службу, учебу, работу. За профессионализм и верность долгу, стране, родному Рязанскому региону. Каждый проявил себя в чем-то важном», — сказал Павел Малков.