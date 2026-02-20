Рязань
Павел Малков: «Каждый из наших воинов — герой»
Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с Днем защитника Отечества. Торжественное собрание, приуроченное к празднику, состоялось в филармонии.

Губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков поздравил жителей Рязанской области с Днем защитника Отечества. Торжественное собрание, приуроченное к празднику, состоялось в филармонии, сообщает пресс-служба правительства региона.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, военнослужащие Рязанского гарнизона, офицеры и курсанты РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова, представители общественных организаций, руководители региональных министерств и ведомств, Рязанской областной думы, администрации Рязани, правоохранительных структур, муниципалитетов.

Губернатор Павел Малков поздравил собравшихся с Днем защитника Отечества. Он подчеркнул:

«Это праздник тех, на ком держится сила и мощь государства. Ветеранов Великой Отечественной войны, которые отстояли нашу страну. Воинов-интернационалистов, участников локальных конфликтов, которые с честью выполнили свой долг. Современного поколения защитников — участников специальной военной операции. Сегодня бойцы опять защищают национальные интересы страны. Как всегда, главными качествами наших солдат и офицеров остаются воинский долг, верность присяге, любовь и преданность Родине. Гордимся нашими воинами. Каждый из них — герой. Мы все ждем их домой с победой!», — сказал глава региона.

Павел Малков отметил, что в Рязанской области многое делается для поддержки защитников Отечества. Отправляются гуманитарные грузы, оказывается помощь семьям бойцов, сохраняется память о павших героях. Он поблагодарил всех жителей региона, которые участвуют в этом общем деле, а также работников оборонных предприятий, тех, кто развивает военную науку. Особую признательность Павел Малков выразил матерям и женам бойцов.

Губернатор Павел Малков вручил государственные и областные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали Жукова, знаки отличия губернатора «Михаил Скобелев». Кроме того, медали общественного признания «Отец солдата» получили ветераны боевых действий, воспитавшие достойных защитников родины. Двое сыновей-героев погибли при исполнении воинского долга. Участники торжественного собрания почтили память павших сыновей-героев минутой молчания.

В рамках мероприятия состоялся концерт дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.