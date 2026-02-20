Обнаруживший останки царской семьи геолог Авдонин умер в 93 года

Геолог Авдонин, родившийся в 1932 году, окончил Свердловский горно-металлургический техникум и институт, работал в Уральском геологическом управлении (1957-1991), где руководил исследованиями. В 1967 и 1989 годах защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1979 году с Гелием Рябовым и при поддержке Николая Щелокова нашел в Поросенковом Логу останки девяти человек, предположительно семьи Николая II, расстрелянной в 1918 году в Екатеринбурге.