Названы критерии успешности бизнеса в условиях высокой ключевой ставки. Об этом сообщает пресс-служба компании ВТБ,

Там отметили, что 2025 год стал испытанием для бизнеса, особенно для компаний с накопленной ликвидностью и умеренной долговой нагрузкой. Успешные компании минимизировали санкционные риски, внедряли автоматизацию, поддерживали операционную эффективность и диалог с банками.

Активность клиентов разделилась на три категории: сохранение устойчивости, укрепление позиций в e-commerce и IT, а также интенсивный рост. Высокие процентные ставки охладили классическое кредитование, что привело к росту спроса на гибкие финансовые инструменты, такие как РЕПО, аккредитивы, гарантии и облигации. Компании также активно использовали производные инструменты для защиты прибыли и снижения рыночных рисков. Для активных инвесторов важным стало повышение эффективности капитальных инвестиций, что привело к развитию инструментов, таких как кэш-пуллинг и банковское сопровождение, увеличивающих операционную эффективность и отдачу от капитальных затрат.