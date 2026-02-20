Из-за блокировок РКН россияне могут лишиться возможности работать на удаленке

Работающие удаленно сотрудники могут столкнуться с необходимостью вернуться в офисы из-за проблем с подключением к рабочим столам. Роскомнадзор (РКН) внес изменения в настройки технических средств противодействия угрозам, что привело к замедлению работы мессенджера Telegram и нарушению функционирования RDP-подключений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, после обновления настроек ТСПУ, которые позволяют операторам управлять интернет-трафиком, RDP-подключения начали «отваливаться». Эти подключения являются ключевыми для удаленной работы, так как они позволяют сотрудникам подключаться к рабочим столам Windows.

Кроме того, новые меры РКН также затрудняют работу VPN-протоколов и ограничивают объем зашифрованного трафика на порту 443, который используется для HTTPS-соединений и корпоративных туннелей. В результате пользователи сталкиваются с серьезными задержками при загрузке изображений, видеофайлов, документов и голосовых сообщений в некоторых мессенджерах.

Отмечается, что сложившаяся ситуация может вынудить компании пересмотреть формат работы своих сотрудников и вернуть их в офисы.