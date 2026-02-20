Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
-6°
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 77.10 / 76.80 20/02 15:45
Нал. EUR 91.20 / 91.69 20/02 15:45
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
6 часов назад
325
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
262
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
693
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Из-за блокировок РКН россияне могут лишиться возможности работать на удаленке
Работающие удаленно сотрудники могут столкнуться с необходимостью вернуться в офис из-за проблем с подключением к рабочим столам. Роскомнадзор внес изменения в настройки технических средств противодействия угрозам, что замедлило работу Telegram и нарушило RDP-подключения — ключ к удаленной работе через Windows. После обновления ТСПУ RDP-сессии начали «отваливаться». Также затруднена работа VPN и ограничен объем зашифрованного трафика на порту 443, что вызывает задержки при загрузке медиа и документов в мессенджерах.

Работающие удаленно сотрудники могут столкнуться с необходимостью вернуться в офисы из-за проблем с подключением к рабочим столам. Роскомнадзор (РКН) внес изменения в настройки технических средств противодействия угрозам, что привело к замедлению работы мессенджера Telegram и нарушению функционирования RDP-подключений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, после обновления настроек ТСПУ, которые позволяют операторам управлять интернет-трафиком, RDP-подключения начали «отваливаться». Эти подключения являются ключевыми для удаленной работы, так как они позволяют сотрудникам подключаться к рабочим столам Windows.

Кроме того, новые меры РКН также затрудняют работу VPN-протоколов и ограничивают объем зашифрованного трафика на порту 443, который используется для HTTPS-соединений и корпоративных туннелей. В результате пользователи сталкиваются с серьезными задержками при загрузке изображений, видеофайлов, документов и голосовых сообщений в некоторых мессенджерах.

Отмечается, что сложившаяся ситуация может вынудить компании пересмотреть формат работы своих сотрудников и вернуть их в офисы.