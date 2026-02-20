Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В МКЦ покажут спектакль «Сердцу не прикажешь», а в филармонии выступит Александр Малинин.

На сцене МКЦ пройдет концерт Мельницы. Группа представит новую программу «Крапива».

Главный городской праздник — масленичные гуляния «Рязань жарит» — пройдет на Лыбедском бульваре.

На рязанской ВДНХ пройдет фестиваль «Не все коту Масленица», а также праздник проводов зимы пройдет в музее-заповеднике Сергея Есенина в Константинове.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».