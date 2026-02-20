Границу России пересек неизвестный самолет США

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner залетел на территорию России через воздушное пространство Мурманской области. Номер и принадлежность борта сервис не отображал, говорится в публикации. По состоянию на 09:10, самолет находится в воздушном пространстве Казахстана.