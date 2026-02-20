Гостей Окского заповедника предупредили о сложностях с дорогой и электричеством

Перед длинными выходными посетителям Окского заповедника рекомендуют учитывать сложное состояние дороги Рязань-Брыкин Бор от села Ижевское до въезда на территорию заповедника. Дорога длительное время не чистилась, из-за чего там часто случаются аварии. Об этом сообщает пресс-служба Окского заповедника.

В связи с этим может быть отменён рейс маршрутного автобуса до поселка Брыкин Бор. Также из-за погодных условий возможно временное отключение электроэнергии, что приведёт к отсутствию сотовой связи на территории заповедника.

Рязанцев призвали планировать поездки с учётом этих ограничений.

Фото: Окский заповедник.