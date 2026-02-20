Глава AmCham: смягчение санкций возможно при диалоге России и США

Смягчение санкций возможно в случае достижения политических договоренностей между Россией и США. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в интервью «Ведомостям». По его словам, шаги по расширению диалога, в том числе инициатива с «Советом мира», могут способствовать этому процессу.

Смягчение санкций возможно в случае достижения политических договоренностей между Россией и США. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи в интервью «Ведомостям».

По его словам, шаги по расширению диалога, в том числе инициатива с «Советом мира», могут способствовать этому процессу.

AmCham в первую очередь выступает за снятие запрета на инвестиции для американских компаний. Также, по мнению Эйджи, важно пересмотреть ограничения в сфере авиационной безопасности, включая поставки запчастей и техническую поддержку. Кроме того, необходимо возобновить выдачу лицензий для банков, чтобы упростить расчеты.

Эти предложения вошли в подготовленный торговой палатой доклад о снятии ряда секторальных санкций, который направили в Белый дом.

Фото: Reuters.