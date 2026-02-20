ФНС собрала 9 млрд рублей налогов с 64 тысяч «безработных» москвичей

Управление Федеральной налоговой службы по Москве подвело итоги борьбы с теневой занятостью за 2025 год. В ходе проверок 64 тысячи жителей столицы, которые не имели официального трудоустройства, «формализовали источники получения денежных средств» и уплатили налоги.

По словам руководителя столичного УФНС Марины Третьяковой, поступления от легализованных доходов в городской бюджет превысили 9 миллиардов рублей.

Кроме того, благодаря работе по выявлению неформальной занятости удалось легализовать труд 85 тысяч работников, что принесло ещё более двух миллиардов рублей дополнительных налогов.

В целом объём поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по Москве вырос на 9% и достиг 2,4 трлн рублей.