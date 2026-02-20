Для рязанцев опубликовали график работы городской поликлиники № 2 в праздник

Для рязанцев опубликовали график работы в праздничные дни «Городской поликлиники № 2». Информацию опубликовала пресс-служба «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко». С 21 по 23 февраля время работы учреждения изменится: 21 февраля — с 9:00 до 15:00; 22 февраля — с 9:00 до 13:00; 23 февраля — с 9:00 до 15:00.