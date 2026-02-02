В Рязанской области подросток нашел труп мужчины возле детского сада
Инцидент произошел утром 2 февраля в селе Ольхи в Ухоловском округе. Подросток нашел замерзший труп мужчины возле детского сада. «Наверное, он пил и уснул», — отметил очевидец. На место вызвали полицейских. Официальная информация уточняется.
