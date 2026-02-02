В Рязани зафиксировали 9-балльные пробки
В Рязани зафиксировали 9-балльные пробки. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».
Заторы наблюдаются на Касимовском, Солотчинском, Московском, Голенчинском и Михайловском шоссе. Также движение затруднено на Северной окружной дороге, на улицах Новой, Дзержинского, Гагарина, Грибоедова, Зубковой и Новоселов.