В Рязани прошла международная конференция по борьбе с фашизмом

Международная конференция «Народы СССР и стран Европы в борьбе с нацфашизмом в период Второй мировой войны» прошла в формате видеосвязи. Ее приурочили к 81-й годовщине гибели Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Полетаева. Об этом пишет издание «Рязанские ведомости».

В конференции участвовали представители власти, историки, журналисты и общественные деятели из России и европейских стран. Участники обсудили события Второй мировой войны и вопросы сохранения исторической памяти.

Внук Федора Полетаева заявил, что тема противодействия нацизму остается актуальной. По его словам, в прошлой конференции участвовали представители разных стран, в том числе Польши и Германии. Он подчеркнул важность международного диалога и сохранения памяти о роли СССР в освобождении Европы.

Организаторы отметили, что дискуссия прошла на фоне споров о трактовках событий Второй мировой войны в зарубежном информационном поле. Участники говорили о необходимости опираться на исторические источники и архивные данные.

В прошлом году рязанская площадка получила высокую оценку представителя МИД России Марии Захаровой.