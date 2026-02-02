В ДТП в Рязанской области пострадали двое взрослых и ребенок
ДТП произошло в 17:25 31 января на 10-м километре автодороги Кольдюки — Любовниково в Касимовском округе. По предварительным данным канала, столкнулись Volkswagen Arteon и Lada Largus. Медпомощь потребовалась 41-летнему водителю отечественного авто, а также двум его пассажирам в возрасте 36-ти и шести лет.
В ДТП в Рязанской области пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале «Автоклуб | Касимов».
ДТП произошло в 17:25 31 января на 10-м километре автодороги Кольдюки — Любовниково в Касимовском округе.
По предварительным данным канала, столкнулись Volkswagen Arteon и Lada Largus.
Медпомощь потребовалась 41-летнему водителю отечественного авто, а также двум его пассажирам в возрасте 36-ти и шести лет.
Фото взято из Telegram-канала «Автоклуб | Касимов».