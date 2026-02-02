Суд аннулировал брак погибшего бойца СВО с рязанкой, претендовавшей на выплаты

В прокуратуру Кораблинского района обратилась мать участника СВО. Выяснилось, что военнослужащий, находясь в отпуске, вступил в брак. Однако совместного хозяйства пара не вела, супруга не поддерживала общение с мужем в период его службы. Через несколько месяцев после бракосочетания мужчина пропал без вести. Позже стало известно, что он погиб. На судебные заседания о признании мужа погибшим женщина не приходила. Однако после обратилась с заявлением о назначении ей соответствующих государственных выплат. Суд признал брак недействительным.

В Рязанской области суд по иску прокуратуры аннулировал брак погибшего бойца СВО с женщиной, претендовавшей на выплаты. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В прокуратуру Кораблинского района обратилась мать участника СВО. Выяснилось, что военнослужащий, находясь в отпуске, вступил в брак. Однако совместного хозяйства пара не вела, супруга не поддерживала общение с мужем в период его службы.

Через несколько месяцев после бракосочетания мужчина пропал без вести. Позже стало известно, что он погиб.

На судебные заседания о признании мужа погибшим женщина не приходила. Однако после обратилась с заявлением о назначении ей соответствующих государственных выплат.

Суд признал брак недействительным.

На время судебного процесса в качестве обеспечительной меры приостановили все социальные выплаты, на которые она претендовала.