Исследование: 41% россиян недоволен уровнем зарплаты

Большинство россиян довольны коллективом и работой, но недовольны зарплатой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса заботы о благополучии сотрудников «Просебя».

Опрошенные ценят атмосферу в коллективе (96%), условия рабочего места (89%) и должность (88%). 83% контролируют свою жизнь, 67% намерены реализовать планы.

Однако 41% респондентов недовольны зарплатой. Главные проблемы: низкая эффективность труда (35%) и недостаток возможностей для роста (27%).

«Усталость команд сегодня — не исключение, а новая норма. Данные показывают, что стресс и измотанность становятся фоновым состоянием для значительной части сотрудников. И это уже не вопрос индивидуальной устойчивости, а управленческий вызов, связанный с тем, как компании выстраивают рабочие процессы и поддержку людей», — отметила СЕО «Просебя» Ксения Винцюнене.