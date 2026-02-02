Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
-19°
Втр, 03
-15°
Срд, 04
-15°
ЦБ USD 75.73 -0.3 31/01
ЦБ EUR 90.47 -0.51 31/01
Нал. USD 78.20 / 76.99 02/02 11:25
Нал. EUR 91.80 / 92.06 02/02 11:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
448
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 759
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 061
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 483
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Исследование: 41% россиян недоволен уровнем зарплаты
Опрошенные ценят атмосферу в коллективе (96%), условия рабочего места (89%) и должность (88%). 83% контролируют свою жизнь, 67% намерены реализовать планы. Однако 41% респондентов недовольны зарплатой. Главные проблемы: низкая эффективность труда (35%) и недостаток возможностей для роста (27%).

Большинство россиян довольны коллективом и работой, но недовольны зарплатой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса заботы о благополучии сотрудников «Просебя».

Опрошенные ценят атмосферу в коллективе (96%), условия рабочего места (89%) и должность (88%). 83% контролируют свою жизнь, 67% намерены реализовать планы.

Однако 41% респондентов недовольны зарплатой. Главные проблемы: низкая эффективность труда (35%) и недостаток возможностей для роста (27%).

«Усталость команд сегодня — не исключение, а новая норма. Данные показывают, что стресс и измотанность становятся фоновым состоянием для значительной части сотрудников. И это уже не вопрос индивидуальной устойчивости, а управленческий вызов, связанный с тем, как компании выстраивают рабочие процессы и поддержку людей», — отметила СЕО «Просебя» Ксения Винцюнене.