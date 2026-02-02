Актёр сериала «Триггер» Николай Ткаченко погиб в зоне СВО
Мужчине было 36 лет. По данным канала, Николай погиб на фронте в декабре 2025 года. Ткаченко ушёл на СВО добровольцем после её начала. Он выполнял задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения. Николай Ткаченко снялся в 18 картинах. Наиболее известные проекты: «Универ», «СашаТаня», «Триггер», «Тест на беременность 4» и «Варяги».
