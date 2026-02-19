Житель Рязанской области взял пистолет на прогулку и потерял его

Житель Рязанской области взял пистолет на прогулку и потерял его. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, 68-летний житель Сараевского округа спрятал оружие в карман куртки. Позже мужчина обнаружил, что пистолет пропал. Рязанец пытался обнаружить пропажу самостоятельно, но позже обратился в полицию.

На мужчину составили протокол о нарушении правил хранения оружия. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей.