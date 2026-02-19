Ветврачи: домашних животных не рекомендуется кормить блинами на Масленицу

Ветврач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что домашних животных не рекомендуется кормить блинами на Масленицу. «На самом деле в блинах нет ничего полезного даже для людей — это углеводы и жиры. Что уж говорить о животных. Это просто может быть вкусно, но не рекомендуется никаким образом», — отметил врач. По его словам, кошкам и собакам можно приготовить печеночные блины, рецепты которых есть в интернете.

