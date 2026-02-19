В рязанском лесопарке заметили дятла

«Лучше всех в лесопарке позируют дятлы. Их там живет несколько видов: большой пестрый, малый пестрый, средний пестрый, белоспинный, седой, а еще интересный дятел — гибрид большого пестрого с сирийским. Вот какое изобилие», — говорится в сообщении.

В рязанском лесопарке заметили дятла. В рязанском лесопарке заметили среднего дятла. Об этом сообщили в телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь».

Отмечается, что у кормушек чаще встречаются средние дятлы, которые, вероятно, наиболее распространены и в других городских парках.

Фото: «Иду лесом, несу дичь».