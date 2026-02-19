В рязанском лесопарке заметили дятла
«Лучше всех в лесопарке позируют дятлы. Их там живет несколько видов: большой пестрый, малый пестрый, средний пестрый, белоспинный, седой, а еще интересный дятел — гибрид большого пестрого с сирийским. Вот какое изобилие», — говорится в сообщении.
В рязанском лесопарке заметили среднего дятла. Об этом сообщили в телеграм-канале «Иду лесом, несу дичь».
Отмечается, что у кормушек чаще встречаются средние дятлы, которые, вероятно, наиболее распространены и в других городских парках.
Фото: «Иду лесом, несу дичь».