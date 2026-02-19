В Рязанской области задействовали 432 площадки и 178 пунктов приема раздельных отходов

В Рязанской области работают 432 площадки по раздельному сбору мусора, 3 эко-пункта и 178 пунктов приема от бизнеса, где принимают батарейки, аккумуляторы, макулатуру и пластиковые крышки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Также МинТЭК и ЖКХ предлагает типовую модель контейнерной площадки для раздельного сбора ТБО и оказывает муниципалитетам содействие, предоставляя субсидии. Отмечается, что в 2025 году закуплено 134 контейнера — работа продолжится и в 2026 году.

Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.