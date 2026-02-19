Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
-6°
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 76.64 0.49 20/02
ЦБ EUR 90.17 -0.1 20/02
Нал. USD 76.80 / 76.60 19/02 18:25
Нал. EUR 91.06 / 91.50 19/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
Вчера 17:54
212
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
644
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
831
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
1 103
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области задействовали 432 площадки и 178 пунктов приема раздельных отходов
В Рязанской области работают 432 площадки по раздельному сбору мусора, 3 эко-пункта и 178 пунктов приема от бизнеса, где принимают батарейки, аккумуляторы, макулатуру и пластиковые крышки. Также МинТЭК и ЖКХ предлагает типовую модель контейнерной площадки для раздельного сбора ТБО и оказывает муниципалитетам содействие, предоставляя субсидии. Отмечается, что в 2025 году закуплено 134 контейнера — работа продолжится и в 2026 году.

В Рязанской области работают 432 площадки по раздельному сбору мусора, 3 эко-пункта и 178 пунктов приема от бизнеса, где принимают батарейки, аккумуляторы, макулатуру и пластиковые крышки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Также МинТЭК и ЖКХ предлагает типовую модель контейнерной площадки для раздельного сбора ТБО и оказывает муниципалитетам содействие, предоставляя субсидии. Отмечается, что в 2025 году закуплено 134 контейнера — работа продолжится и в 2026 году.

Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.