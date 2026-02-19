В Рязанской области поймали более 10 пьяных водителей
В Рязанской области поймали более 10 пьяных водителей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Отмечается, что пьяных водителей останавливали во время рейдов ГАИ.
Рязанцам напомнили, что сообщить в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, можно по «телефону доверия» УМВД России по Рязанской области 8-4912-21-63-07 или 02.