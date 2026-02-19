В Рязани выставили на продажу таунхаус за 135 миллионов рублей

Здание находится на улице 9-я Линия. Соответствующее объявление опубликовали на «Циан». Согласно описанию, объект представляет собой здание общей площадью две тысячи м2, расположенное на земельном участке в 20 соток в центральной части города. Недвижимость подключена ко всем центральным коммуникациям и оформлена как жилое помещение, однако, по словам продавцов, может использоваться и в коммерческих целях. На закрытой территории комплекса размещены пять таунхаусов с различной планировкой. В инфраструктуру объекта входят гараж на два автомобиля, сауна, котельная, кухня-гостиная, три санузла и шесть жилых комнат. Отмечается, что фундамент здания рассчитан на нагрузку до девяти этажей.

Потенциальным покупателям предлагают рассмотреть варианты размещения в здании медклиники, отеля, офисных помещений или иных коммерческих проектов.

Фото: Циан.