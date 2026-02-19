В Рязани усилят контроль за подрядчиком моста через Оку после ДТП около стройки

Как сообщила местная жительница, «КамАЗ», задействованный на стройплощадке, при движении задним ходом задел припаркованный у жилого дома автомобиль.

Как рассказала женщина РЗН. Инфо, пострадавших в результате происшествия нет. На фото, переданных в редакцию, видны повреждения заднего бампера легкового автомобиля.

«Мне позвонил сосед и сказал, что машину задели. Водитель „КамАЗа“ подошел позже. Мы составили европротокол, звонили в ГАИ», — рассказала потерпевшая.

Под постами губернатора рязанка отметила, что ежедневно сталкивается с неудобствами из-за строительных работ.

«Сваи забивают так, что стены и полы в доме трясутся, у соседей посуда со стола падает. Каждый день камазы ездят вдоль домов, дорогу себе не чистят. А сегодня — первый случай, принесший моральный и материальный ущерб», — отметила женщина.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Рязанской области отреагировали на ситуацию.

«Мы знаем о случившемся ДТП и уже поручили подрядной организации провести с сотрудниками внеплановые инструктажи, а также обратили внимание на необходимость более тщательного подбора работников, задействованных на строительстве объекта», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что сейчас на объекте продолжается важный этап — переустройство инженерных коммуникаций, полностью приостановить который невозможно. Тем не менее, министерство проведет тщательную проверку текущего состояния производственного участка. Все выявленные нарушения подрядчик обязан устранить оперативно. При обнаружении серьезных отступлений от регламента будут применены исчерпывающие меры, предусмотренные государственным контрактом.

«Понимаем, что такое масштабное строительство создает для жителей временные неудобства. Приносим за них извинения. Хотим отметить: мы открыты для диалога и всегда готовы прийти на помощь в пределах нашей компетенции», — добавили в минтрансе.

