В Рязани провели сложную операцию пенсионерке с рецидивом рака прямой кишки. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
62-летнюю женщину госпитализировали в онкодиспансер с обширным рецидивом рака прямой кишки. Новообразование прорастало в соседние органы.
По данным минздрава, пациентка длительное время не обращалась за медпомощью, терпела боль. Опухоль распространилась на ткани промежности, затронула тонкий кишечник, копчик и стенку мочевого пузыря. Результаты обследования показали отсутствие признаков отдаленных метастазов.
«Операция представляла собой сложное сочетание радикальных хирургических методов. Врачам пришлось удалить мочевой пузырь, участок тонкой кишки вместе с аппендиксом, провести резекцию [частичное или полное удаление органа] тазового дна и копчика», — говорится в сообщении.
Целостность тазового дна восстановили путем пластики с использованием кожно-мышечного лоскута, перенесенного с передней брюшной стенки пациентки.
Во время операции осложнений не возникло. Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.