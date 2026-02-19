В Рязани провели сложную операцию пенсионерке с рецидивом рака прямой кишки

В Рязани провели сложную операцию пенсионерке с рецидивом рака прямой кишки. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

62-летнюю женщину госпитализировали в онкодиспансер с обширным рецидивом рака прямой кишки. Новообразование прорастало в соседние органы.

По данным минздрава, пациентка длительное время не обращалась за медпомощью, терпела боль. Опухоль распространилась на ткани промежности, затронула тонкий кишечник, копчик и стенку мочевого пузыря. Результаты обследования показали отсутствие признаков отдаленных метастазов.

«Операция представляла собой сложное сочетание радикальных хирургических методов. Врачам пришлось удалить мочевой пузырь, участок тонкой кишки вместе с аппендиксом, провести резекцию [частичное или полное удаление органа] тазового дна и копчика», — говорится в сообщении.

Целостность тазового дна восстановили путем пластики с использованием кожно-мышечного лоскута, перенесенного с передней брюшной стенки пациентки.

Во время операции осложнений не возникло. Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.