В Рязани проведут субботник по уборке снега

Субботник состоится в пятницу, 20 февраля. К расчистке города присоединятся сотрудники администрации, работники муниципальных предприятий и представители организаций, вызвавшихся помочь. «В субботу пройдет общегородской праздник Масленицы. Поэтому перед нами стоит важная задача — нужно успеть привести в порядок основные площадки, лестницы, тротуары и пешеходные переходы. В районах города работу уборке снега организуют префектуры — они привлекут технику местных организаций и предприятий», — отметил Ясинский. Он уточнил, что сегодня ночью для уборки задействуют максимальное количество техники Дирекции благоустройства, подрядных организаций и строительных компаний.

Во все районы города выйдут колонны комбинированных дорожных машин — они займутся расчисткой и обработкой дорог. Также приведут в порядок тротуары, отметил мэр.