В Рязани проведут субботник по уборке снега
Во все районы города выйдут колонны комбинированных дорожных машин — они займутся расчисткой и обработкой дорог. Также приведут в порядок тротуары, отметил мэр.